E' ubriaca e minaccia il compagno con un coltello in mano. Arriva la polizia: lei finisce in ospedale

ANCONA - Litiga con il suo compagno, prende un coltello e lo minaccia. E' quanto successo ieri sera nei pressi di via Vallemiano.

A dare l'allarme è stato l'uomo di circa 30 anni, straniero, impaurito mentre la compagna brandiva il coltello e lo puntava verso di lui. Sul posto la polizia di Ancona che ha fermato la donna e l'ha accompagnata, con l'ausilio del 118, in ospedale per accertamenti. Lei, completamente ubriaca, ha tentato di aggredire anche gli agenti ed i sanitari. Per il compagno soltanto tanta paura ma nessuna conseguenza fisica.