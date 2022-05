«C'è una lite in casa», arriva la polizia ma era una mamma che sgridava il figlio 50enne: «Non mangia abbastanza»

ANCONA - «Intervenite, c'è una lite in un appartamento di via Bernabei». E' questa la chiamata arrivata ieri sera alla Polizia di Ancona. Dall'altra parte della cornetta alcuni residenti, preoccupati per le urla che sentivano provenire da un'abitazione della zona.

Gli agenti hanno scoperto che il "diverbio" nato tra madre e figlio, entrambi residenti nell'appartamento, era stato causato da un banale motivo. A raccontarlo la stessa donna, un'anconetana di 83 anni. «Mio figlio non mangia abbastanza, stavamo parlando di questo». L'ulteriore conferma è poi arrivata dall'uomo, 50 anni, sorpreso nel vedere gli agenti in casa: «Mia madre urla perchè non ci sente bene e per questo stavamo parlando ad alta voce». Verificato che non c'era nulla per cui procedere, la polizia è poi rientrata riprendendo il regolare servizio.