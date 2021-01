Lite al centro di accoglienza, aggressione tra due giovani armati di coltello e bastone

Due giovani, uno di 22 anni di origine irachena e uno di origine sudanese di 25 anni, si trovavano in cucina quando hanno iniziato a litigare pesantemente in piena notte. Ad un centro punto uno ha impugnato un bastone, l'altro un coltello ed è nata una colluttazione.

E' quanto accaduto questa notte in un appartamento in via Santo Stefano che ospita alcuni richiedenti asilo politico. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito il trambusto provenire dall'appartamento. Sul posto sono intervenute due pattuglie per tranquillizzare gli animi e riportare la calma, l’automedica e la Croce gialla di Ancona. I ragazzi sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette: uno ha riportato una lesione da taglio sul sopracciglio mentre l'altro ha dei traumi sul corpo dovuti alle bastonate. Per fortuna niente di grave e nelle prossime ore saranno dimessi. I militari, nel frattempo, hanno sequestrato il bastone e il coltello e ora i due ospiti rischiano entrambi una denuncia per lesioni. Inoltre è probabile che scatti la segnalazione in prefettura: i due ragazzi potrebbero essere trasferiti in appartamenti differenti dal momento che, date le circostanze, non potranno più abitare nello stesso appartamento.