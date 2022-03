ANCONA - Lite tra condomini, una 50enne finisce in ospedale. E’ successo la scorsa sera in una palazzo in zona Capodimonte.

Secondo le prime ricostruzioni al diverbio sono seguiti degli spintoni e forse qualche percossa. La 50enne è stata portata in ospedale da un mezzo della Croce Gialla di Ancona con un trauma al braccio, condizioni non gravi.