Litigano ad una festa poi escono in strada per il regolamento dei conti: 25enne colpito da un pugno al volto

ANCONA - Nella serata di ieri la polizia è intervenuta in via Brecce Bianche dove era stata segnalata una lite tra più persone. Giunti sul posto gli agenti hanno riportato la situazione alla calma, tranquillizzando i soggetti coinvolti e cercando di ricostruire quanto accaduto.

Le persone presenti hanno raccontato che poco prima si stava svolgendo una festa presso un’abitazione privata, a cui stavano partecipando circa 15 ragazzi di origine nigeriana, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. All'improvviso è scoppiato un litigio tra due degli invitati che hanno iniziato ad insultarsi verbalmente e, per tale ragione, sono stati allontanati dalla festa per non creare problemi. I due però hanno continuato a litigare anche in strada attirando l'attenzione delle altre persone presenti lungo la via.

Durante la lite uno dei due contendenti ha colpito il rivale con un pugno al volto, per poi allontanarsi cercando di far perdere le proprie tracce. Il ragazzo aggredito, un nigeriano di 25 anni in regola sul territorio nazionale ha raccontato agli agenti di non conoscere l’aggressore e che il litigio era stato causato dallo stato di ebbrezza di quest’ultimo. Poiché presentava una ferita sulla fronte i poliziotti hanno allertato il personale sanitario del 118. L’interessato, tuttavia, ha rifiutato di essere trasportato in ospedale, trattandosi di una ferita superficiale, riservandosi di sporgere eventuale denuncia per quanto accaduto. Sono in corso accertamenti, anche tramite le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di risalire all’identità dell’aggressore.