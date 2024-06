«Fammi fare una chiamata», lui dice di no all'amica e lei gli lancia una bottiglia di birra in testa

ANCONA- Scoppia una lite tra due conoscenti e lei, una 25enne, gli lancia in testa una bottiglia di birra, ferendolo. L’episodio è avvenuto ieri sera in un appartamento al Piano. A seguito di una segnalazione al 112 NUE, sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno identificato i due, già noti per episodi analoghi. L’uomo, un 50enne, aveva un taglio sul capo e vistose macchie di sangue in testa e sugli indumenti. Ai poliziotti ha raccontato che mentre erano nella sua abitazione, al rifiuto di far utilizzare il cellulare alla ragazza per fare una telefonata, lei si è talmente arrabbiata da inveirgli contro e lanciargli una bottiglia di birra, ferendolo alla testa.

La giovane ha confermato di aver colpito l'uomo, ma accidentalmente, solo per intimorirlo perché non le aveva permesso di andare via dall'appartamento. Il 50enne è stato curato sul posto dal personale della Croce Rossa, in transito in quella zona, e successivamente dal personale della Croce Gialla. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, comunicando agli agenti che avrebbe sporto denuncia. La ragazza invece, non avendo bisogno di cure mediche, ha riferito che avrebbe trovato un altro posto ove trascorrere la notte.