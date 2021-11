Vecchie ruggini tra vicini, scoppia la rissa: 5 denunciati e una donna all'ospedale

Panico ieri mattina in via Scrima, ad Ancona, dove si è consumata alle 10,30 circa una violenta lite tra cinque persone, tutte di origine dominicana. Due di loro erano donne. Il parapiglia, scattato per vecchie ruggini relative a questioni di vicinato e rumori molesti, si è consumato sotto gli occhi di passanti e negozianti della zona che hanno allertato immediatamente il 112. Sul posto i carabinieri del Norm di Ancona che hanno constatato come gli animi si fossero già calmati al loro arrivo. Una delle donne, però, aveva riportato delle ferite e per medicarla è servito il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Quest'ultima, arrivata al nosocomio, si è allontanata rifiutando le cure.

Nel frattempo i militari hanno identificato tutti e cinque i protagonisti della lite e fatto delle perquisizioni domiciliari. Dai controlli è emerso che a casa di un 41enne ci fosse un bastone, con anima di metallo, di quasi mezzo metro, probabilmente utilizzato nella colluttazione. L'oggetto contundente è stato così posto sotto sequestro: i cinque protagonisti della rissa sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

rumori piccoli dispetti