Lite davanti al bar, ragazzo ferito con una bottigliata in testa

ANCONA – Lite davanti a un bar in zona stazione. A farne le spese è stato un 28enne che, secondo le prime ricostruzioni, ha rimediato una bottigliata in testa. Ferite non gravi, medicate sul posto dai sanitari. I soccorsi sono stai portati dal 118 e dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche la polizia. Cause e dinamica ancora in corso di accertamento.