La lite tra condomini svela le condizioni di un anziano: viveva senza acqua e nel degrado

ANCONA - Viveva in una casa nel più totale degrado: oggetti a terra e senza acqua ne gas. A portare alla luce la situazione in cui viveva il 70enne è stata la lite con un altro condomino. Un inquilino, infatti, ha chiamato i poliziotti denunciando quello che, secondo lui, era stato l'ennesimo dispetto da parte dell'anziano: un liquodo maleodorante versato nell'androne. Accuse respinte dal 70enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per scongiurare l'eventuale infiammabilità del liquido trovato effettivamente sul posto, risultato poi non nocivo. La lite ha però portato alla luce le condizioni in cui viveva l'anziano: i poliziotti hanno qundi contattato gli uffici competenti per la necessaria assistenza.