«Resto a dormire», richiesta negata: scoppia la lite. Uomo ferito a una spalla

ANCONA - Lite tra due uomini in un appartamento di Torrette, uno rimedia un taglio alla spalla. Secondo le ricostruzioni della polizia il diverbio sarebbe scaturito ieri sera dopo cena. Uno dei due avrebbe insistito per restare a dormire in casa, richiesta negata dal proprietario dell'appartamento. L'abuso di alcol ha portato la discussione verbale alle vie di fatto. Sul posto anche il 118.