Lite tra amici, un 50enne finisce in ospedale: denunciato il coetaneo aggressore

Lite tra due amici in centro storico a Fabriano lunedì sera. Un uomo di 50 anni del posto che è finito in ospedale per una ferita al fianco che, dopo le medicazioni del caso in pronto soccorso, è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale.

A seguito di accertamenti i militari hanno identificato e denunciato un 50enne del posto per lesioni. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine sarebbe stato lui, infatti, a ferire il fabrianese soccorso dal 118. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di sicurezza ma la lite sarebbe scaturita per futili motivi.