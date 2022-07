Il "ménage à trois" in casa finisce male: scoppia la zuffa e arriva la polizia

ANCONA - Scoppia la lite per gelosia: serve l’intervento delle Volanti per riportare la calma. Una storia dalle tinte boccaccesche quella avvenuta la sera dell’8 luglio in un appartamento alle Grazie dove si è scatenato il putiferio tra una donna, il suo compagno e una terza persona.

Il fidanzato accusava la ragazza di star frequentando un uomo, presente anche lui in casa, che le procurava anche della cannabis da fumare. Il presunto amante pusher però, pur ammettendo la frequentazione, negava di averle ceduto una qualche sostanza illegale. E, anzi, accusava l'uomo di avergli chiesto di compiere una prestazione sessuale con la donna. Un ménage à trois in pratica. I poliziotti sono riusciti infine a riportare la calma e ad informare tutti delle loro facoltà di legge. Alla fine il compagno della donna ha lasciato l’appartamento e se n’è andato.