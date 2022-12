Salame infetto e pericolo listeria, subito ritirati i lotti: «Se lo avete acquistato riportatelo subito nello store»

OSIMO - Nel salame morbido trovate tracce di Listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi. Per questo Metro Italia ha annunciato il richiamo del lotto di produzione del 27/10/2022 commercializzato presso lo store METRO di Osimo dall'azienda SA.MO. di Terricoli, a Matelica.

«Il ritiro - si legge nella nota di Metro Italia - si è reso necessario a seguito della rilevata presenza di Listeria monocytogenes. Pertanto, l’azienda invita chiunque abbia acquistato un prodotto del lotto indicato a riconsegnarlo presso lo store. L’azienda ha subito sospeso la vendita del prodotto apponendo idonea comunicazione in punto vendita e sta collaborando con il fornitore per identificare la causa dell’anomalia e continuare a garantire la sicurezza dei propri prodotti. METRO mette da sempre al primo posto la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti e ha prontamente agito per la salute dei clienti mettendo immediatamente in atto la procedura di legge prevista».