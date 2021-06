Lanciano i lettini del bagno, multati tre ventenni: erano ubriachi

Ubriachi in uno stabilimento si divertono a lanciare il lettini. Multati per ubriachezza dalla polizia di Senigallia tre ventenni della zona. Quando hanno visto la polizia arrivare hanno iniziato ad agitarsi, provando anche ad allontanarsi. Richiamati dagli agenti, però, hanno fornito le loro generalità e così per loro è scattata la multa. Prima di andarsene, però, i ragazzi hanno risistemato tutta l'attrezzatura.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella zona del lungomare Marconi e Alighieri, ed in particolare in alcune zone ove sono stati segnalati episodi di danneggiamento o presenze di giovani molesti. Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, dopo aver effettuato alcuni posti di controllo e diversi accertamenti in prossimità dei locali pubblici, hanno effettuato un puntuale controllo con diversi passaggi sul lungomare al fine verificare situazioni anomale. Secondo le disposizioni fornite dal Questore di Ancona ed anche alla luce di quanto emerso in sede di riunione di coordinamento della forze di Polizia, proseguiranno senza sosta i controlli in tutte le aree interessate da presenze di giovani onde evitare il verificarsi di situazioni di danneggiamenti o di aggressioni.