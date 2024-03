Ubriaca entra al ristorante: «Voglio bere». Allontanata e spinta a terra, era incinta

ANCONA - Il ristorante stava per chiudere quando è entrata una cliente, visibilmente ubriaca, che si è diretta al bancone. «Voglio da bere», avrebbe chiesto barcollando. Il titolare gli ha risposto di no e tra i due sarebbe scoppiato un litigio. E' successo al ristorante cinese di piazza Rosselli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, il 29 dicembre del 2019. La donna, marocchina, di 39 anni, residente nella provincia di Macerata, sarebbe stata accerchiata dal titolare e da altri cinesi, presenti nel locale, e quindi spinta fuori. Nella concitazione del momento, con le urla che si sentivano dalla strada, la 39enne è finita a terra. Li avrebbe iniziato a gridare: «Sono incinta, sono incinta». In quel momento tornava a casa un residente che aveva parcheggiato l'auto vicino al ristorante. E' corso a vedere cosa stava succedendo e notato il parapiglia, ha chiamato la polizia cercando di ristabilire la calma. Una pattuglia delle volenti era arrivata in zona, alle 2 di notte, identificando i presenti e ascoltando i testimoni, non solo il residente ma anche un altro gruppo di stranieri che si trovavano nelle vicinanze perché diretti a prendere il treno. Uno avrebbe filmato l'aggressione e il video è stato poi acquisito per le indagini.

In cinque, tutti cinesi, tra i 45 e i 55 anni, compreso il titolare, sono finiti a processo per lesioni davanti alla giudice Antonella Passalacqua. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Cutrona e Benedetta Rosini. Questa mattina è stato sentito uno dei due poliziotti intervenuti per l'aggressione. L'agente ha iniziato a riferire sui fatti, spiegando che era stata la centrale ad inviare la sua pattuglia sul posto, dopo la chiamata di un cittadino. Poi l'escussione del testimone è stata interrotta perché accusa e difesa hanno convenuto che bastava acquisire il verbale di quella sera. Il poliziotto ha aggiunto che aveva chiamato lui l'ambulanza perché la donna a terra diceva di essere in dolce attesa. La marocchina è stata portata in ospedale a Torrette, dove i medici le hanno riscontrato una prognosi di 12 glomi. Anche il titolare del ristorante cinese aveva raggiunto il pronto soccorso per farsi medicare. Aveva poche escoriazioni. Prossima udienza il 7 maggio.