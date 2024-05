Leo sconfitto da un male incurabile: città in lutto per la morte del giovane calciatore

OSIMO- Osimo piange Leonardo Tortolani, 14 anni da compiere a luglio. A spezzare la sua giovane vita un male che non gli ha lasciato scampo, ma contro il quale ha combattuto coraggiosamente per un anno. Se n’è andato ieri, all’Ospedale di Torrette, dove era ricoverato. Lascia la mamma, il papà, un fratello e una sorella. Una tragedia che ha colpito tutti quelli che conoscevano Leo e la sua famiglia. Appena appresa la notizia il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, ha scritto: «Una tragedia ha colpito la nostra città. A nome mio personale e di tutta Osimo mi stringo attorno al dolore della famiglia Tortolani. Alla famiglia, a Sara (la mamma, ndr) che conosco da sempre, rivolgo le più sentite condoglianze. Perdere un figlio così giovane è un duro colpo. Una malattia che Leonardo ha provato a sconfiggere e non ci è riuscito. Dall’alto dei cieli Leonardo può stare certo che il nostro calore avvolgerà i suoi genitori, i suoi fratelli del nostro amore. Osimo e gli osimani ti porteranno sempre nel cuore».

Anche l’USD Osimana, dove Leonardo giocava, ha voluto ricordarlo con dolci parole. «Ci piace ricordarti sorridente, correre dietro al pallone e gioire con i tuoi compagni. Non dimenticheremo mai uno dei nostri. Ai familiari il più grande abbraccio da tutta la famiglia giallorossa». La salma è esposta presso la casa funeraria Re a padiglione di Osimo; i funerali si terranno mercoledì 15 maggio alle ore 15 presso la Chiesa di San Carlo.