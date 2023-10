Legionella al Collegio "Pergolesi": preoccupazione per la ricollocazione di quasi 70 anziani

JESI – Arriva l’ordinanza del sindaco per lo sgombero della Casa di Riposo e Residenza Protetta collegio “Pergolesi”. A far maturare tale decisione, gli accertamenti che hanno evidenziato la presenza del batterio della Legionella: da qui, la necessità “di far sospendere l’attività della struttura – si legge nella nota – al fine di minimizzare il rischio legionellosi, e di procedere al ricollocamento degli ospiti della struttura in questione in una o più strutture idonee, ovvero nel nucleo familiare di appartenenza, in funzione delle esigenze specifiche dei singoli degenti”. Non sarà possibile utilizzare l’impianto idrico sanitario della struttura ad esclusione degli scarichi dei water, ed è stato vietato l’uso delle camere interessate dalla concentrazione di legionella Pneumophila degli ultimi due casi notificati, così come da verbale redatto dall’Ast.

L’ordinanza impone inoltre di “attuare tutti gli adempimenti tecnici necessari nonché le relative misure di controllo al fine di minimizzare il rischio legionellosi nella struttura”. Prevista già oggi una riunione per cercare una soluzione condivisa, dettata dall’esigenza di trovare una sistemazione gli ospiti della Casa, poco meno di 70. Le criticità sono rappresentate dal poco a tempo a disposizione per ricollocare gli anziani presenti, in alcuni casi senza figli o parenti nelle zone limitrofe. «Situazione che stiamo affrontando e seguendo con attenzione – afferma il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – e l’ordinanza è stata emessa sulla base di quanto notificato dall’autorità sanitaria dell’Ast, ed ha come priorità mettere in sicurezza tutte le persone nella struttura e quella di spingere chi deve a trovare una soluzione per gli ospiti con tutta l’urgenza che la situazione richiede. Ciò che interessa al Comune è che nessuno si trovi più in condizione di pericolo e che si riesca a pervenire all’esito migliore per gli utenti e i loro familiari».