Riforma Cartabia, ad Ancona incontro promosso dalla Procura con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ANCONA – Nei giorni scorsi, presso la sede di Ancona della Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche, dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della stessa Direzione hanno partecipato con grande interesse a un incontro di approfondimento sulla Riforma Cartabia, promosso in collaborazione con la Procura della Repubblica di Ancona.

L’evento, introdotto dal Direttore Territoriale Marco Cutaia e dal Dirigente dell’Ufficio Antifrode e Laboratorio Giovanni Mario Ferente, ha visto la partecipazione della Procuratrice di Ancona Monica Garulli, in qualità di esperta in materia. Durante l’incontro, la Procuratrice ha fornito una panoramica generale delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, approfondendo gli istituti e gli adempimenti posti a carico della polizia giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari, con riferimento ai reati di competenza dell’Agenzia. La competenza e la chiarezza con cui sono state illustrate le modifiche normative hanno suscitato grande interesse fra i partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di porre diverse domande in merito.

"La collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Procura della Repubblica di Ancona - si legge in una nota dell'ADM - ha contribuito al successo dell’iniziativa, diretta a risolvere le problematiche operative quotidiane che i funzionari dell’Agenzia si trovano ad affrontare".