I lavori allo stabilimento balneare finiscono con 80mila euro di multa, cinque responsabilità penali e tre ditte sospese

NUMANA – Un controllo a sorpresa da parte delle autorità preposte in uno stabilimento balneare di Numana sanzioni per ben 80 mila euro a 5 persone, a cui sono state contestate anche responsabilità penali parte di chi ha svolto le indagini. A eseguire la visita presso lo stabilimento, in fase di ristrutturazione, sono stati gli uomini del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro, assieme agli ispettori in forza all’Ispettorato del lavoro di Ancona e i militari del Comando provinciale carabinieri di Ancona, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il gruppo ispettivo, al termine degli accertamenti, ha contestato alle 4 ditte edili presenti in cantiere numerose violazioni alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre sono stati identificati ben 4 lavoratori in nero, di cui uno clandestino, e sono emerse diverse irregolarità sulla documentazione obbligatoria da esibire agli organi ispettivi. Ciò ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale per 3 delle 4 imprese. Il controllo è stato poi esteso anche all’operato del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere e al committente, nonché proprietario dello stabilimento balneare di nuova costituzione. Da indagini ancor più approfondite è infatti emerso che il datore di lavoro impiegava i suoi dipendenti all’interno dell’area di cantiere senza aver valutato i rischi interferenziali con le attività di cantiere, e senza aver fornito loro i previsti D.P.I., tantomeno aveva sottoposto i suddetti lavoratori alle visite mediche previste dal D.V.R. esibito agli operanti. Sono state ravvisate responsabilità penali anche per la sua qualifica di committente delle lavorazioni edili all’interno dello stabilimento. A questo, va aggiunto che, ancora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere, non ha esercitato in maniera adeguata la sua azione di coordinamento all’interno dell’area dei lavori.

L’esito del controllo ha fatto emergere responsabilità penali nei confronti di 5 soggetti per svariate violazioni in materia di sicurezza, con contestuali ammende e sanzioni amministrative dell’importo di oltre 80mila euro. I controlli proseguiranno, senza soluzione di continuità, nei prossimi giorni anche in altri settori produttivi.