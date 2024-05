Giro di vite contro il lavoro "sommerso", controlli in 20 attività: 11 i lavoratori in nero

PESARO - Controlli su tutto il territorio provinciale indirizzati al contrasto del “lavoro sommerso”, della vendita di prodotti contraffatti e non sicuri, del consumo di sostanze stupefacenti, della mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali e delle violazioni in materia di accise.

In particolare, la guardia di finanza di Pesaro è intervenuta in 20 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto della normativa sul lavoro. I militari hanno individuato 11 lavoratori in nero (su 54 lavoratori identificati al momento dell’accesso). Un locale che utilizzava lavoro sommerso è risultato essere sconosciuto al fisco. Inoltre, sono state controllate 3 nuove attività (aperte da non più di sei mesi) con l'obiettivo di individuare

preventivamente violazioni degli obblighi tributari in relazione a requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla normativa fiscale.

Sono stati anche effettuati 32 controlli in materia della corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscali a seguito dei quali sono state riscontrate 13 irregolarità; 3, invece, i controlli in materia di abbonamento speciale RAI con la costatazione di 2 irregolarità. Nell’ambito delle attività “su strada”, sono stati controllati 221 autoveicoli, identificate 331 persone, elevati 6 verbali in materia di violazioni al codice della strada, effettuati 7 riscontri ai beni viaggianti nonché eseguiti 12 controlli in materia di accise nei confronti di autocisterne e distributori stradali.

Nel corso di tali attività sono stati sequestrati 60 grammi di marijuana e 14,30 grammi di hashish, con la denuncia a piede libero di due soggetti. L’attività ispettiva svolta sul territorio ha permesso di sequestrare 392 capi di abbigliamento contraffatti e 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura.