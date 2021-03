Lavori per la fibra ottica, cambia la viabilità per oltre un mese

A causa di lavori per il posizionamento della fibra ottica, dal 16 Marzo 2021 al 7 Maggio 2021, saranno adottati provvedimenti limitativi della circolazione e sosta in alcune vie cittadine

Le vie interessate

Via Strada Brecce Bianche, Strada Vecchia del Pinocchio, Via A. Grandi, Via Buozzi, Via Caduti del Lavoro, Via Pontelungo, Via Gabrielli, Via Valenti, Via Conti, Via Pastore, Via di Vittorio, Via I° Maggio, Via R. Bianchi, Via Zuccarini, Via Borsellino, Via Sacco e Vanzetti, Via Totti, Via Tombesi.

Limitazioni

Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati, secondo lo stato di avanzamento dei lavori;

Viene autorizzato restringimento della carreggiata previa apposizione di idonea segnaletica;

Viene autorizzato eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri della ditta esecutrice;

Dovrà in ogni caso essere garantito il transito veicolare nei due sensi di marcia. In caso di scavo sul marciapiede dovrà essere interdetto il transito pedonale in entrambi i sensi di marcia e apposta segnaletica “pedoni lato opposto” o creato idoneo passaggio protetto, pur garantendo sempre l’accesso alle abitazioni e/o esercizi commerciali; Se l’occupazione ricade su un box disabili personalizzato e/o sul box “Igenio” la ditta dovrà spostarlo nel primo stallo di sosta utile.