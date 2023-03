Lavori in via San Martino, come cambia la viabilità: galleria chiusa al traffico

ANCONA - In conseguenza dell'avvio dei lavori di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza di via San Martino, da lunedì prossimo 6 marzo verrà chiusa al traffico la Galleria San Martino e parte di Via S. Martino in ambo i sensi di marcia. I lavori interesseranno la manutenzione straordinaria con parziali bonifiche del tratto di strada a partire dall'uscita della galleria lato centro, fino indicativamente al civico 22, oltre alla riorganizzazione dell'immissione dal parcheggio di Via San Martino. Il traffico entrante da Corso Stamira, perciò non effettuerà la consueta svolta a destra ma proseguirà dritto fino all'incrocio tra Corso Stamira e Via Simeoni, in corrispondenza di Piazza Cavour.