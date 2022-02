Lavori in via Flaminia, attivo un parcheggio "extra" per residenti

FALCONARA - Sono già disponibili da oggi, giovedì 17 febbraio, 10 posti auto a servizio dei residenti di via Flaminia, ricavati all’incrocio tra la stessa Flaminia e via Italia, in posizione centrale rispetto al cantiere per il rifacimento del fondo stradale. Per accelerare l’esecuzione dei lavori l’intervento si è esteso infatti dal confine con Ancona all’incrocio con via degli Spagnoli, tratto lungo il quale è vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata. «Siamo consapevoli dei disagi per i residenti e i pendolari – dice il sindaco Stefania Signorini – ma per la prima volta dopo anni siamo riusciti a reperire le risorse per un intervento radicale sulla via Flaminia, che non poteva essere ulteriormente rimandato viste le condizioni del fondo stradale. Con questa area di sosta intendiamo offrire una prima risposta alle esigenze che sono state evidenziate dagli utenti».

«L’area utilizzata per realizzare i 10 posti auto – aggiunge l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – era stata impiegata nei primi anni 2000 per consentire l’inversione a U dei mezzi pesanti, in occasione della protesta dei residenti di via Conca, a Torrette. Da allora il piazzale era rimasto inutilizzato e, visto il disagio arrecato ai residenti dai lavori, abbiamo deciso di adeguarlo ad area di sosta. Potrà essere utilizzato tanto da chi abita in zona, quanto dai frequentatori della spiaggia». Lungo il tratto di via Flaminia interessato dai cantieri, dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, la circolazione è consentita solo verso sud. In direzione nord possono transitare solo i mezzi di soccorso e quelli del trasporto pubblico locale, grazie alla presenza di movieri che regolano il senso unico alternato. A tutti gli automobilisti che non hanno come destinazione finale Falconara il Comune rinnova l’invito a utilizzare la Variante alla Statale 16.