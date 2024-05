Fiumesino, cambia la viabilità. Senso unico alternato fino a sabato: parte la posa del semaforo a chiamata

FALCONARA - Partiranno nella prima mattinata di giovedì 9 maggio i lavori per la realizzazione del semaforo a chiamata lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’abitato di Fiumesino, in modo da mettere in sicurezza l’attraversamento dei pedoni dopo numerosi incidenti, anche mortali. Si tratta di uno dei pochissimi attraversamenti protetti lungo una strada statale, che sarà realizzato su richiesta del sindaco Stefania Signorini, impegnata in prima linea in un confronto con l’Anas. Un impegno che si è fatto più stringente dopo la morte di Fatma Ben Frej, la mamma travolta da un’auto mentre tornava a casa dalla spesa insieme alla figlia nel gennaio 2022.

«Abbiamo dovuto superare tante criticità per realizzare il nuovo attraversamento – dice il sindaco Stefania Signorini – ma la volontà di portare a termine questa importante opera non è mai venuta meno. L’incidente del 2022 ha infatti messo in evidenza in modo drammatico la pericolosità Statale Adriatica nel tratto che costeggia l’abitato di Fiumesino, dove si fermano i mezzi pubblici che per molti residenti sono l’unico mezzo di trasporto. Per decenni i referenti di Anas non hanno accolto le richieste delle amministrazioni comunali per un attraversamento in sicurezza, tanto che sembrava una missione impossibile. Poi però hanno compreso le mie preoccupazioni e quelle degli abitanti, che da tempo chiedevano provvedimenti per attenuare i rischi cui i pedoni sono sottoposti. Questi lavori rappresentano un traguardo di cui sono orgogliosa. Oltre a consentire la realizzazione dell’attraversamento, commissionata dal Comune di Falconara, Anas si è fatta carico anche di parte della spesa, in particolare della fornitura dell’impianto semaforico».

Entrando nel dettaglio delle limitazioni alla circolazione tra giovedì 9 e sabato 11 maggio la circolazione in corrispondenza della raffineria, dove sarà installato il semaforo, avverrà a senso unico alternato come previsto da un’ordinanza di Anas: sarà infatti realizzato uno scavo per la posa dei cavi che alimenteranno il dispositivo e che interesserà progressivamente l’intera carreggiata. L’opera garantirà ai residenti e ai frequentatori del quartiere un percorso in sicurezza a servizio della fermata dell’autobus, anch’essa resa più sicura: sul lato di strada in direzione sud è stata realizzata una nuova pensilina e un nuovo guardrail e su entrambi i lati saranno realizzate isole per favorire l’attraversamento, che sarà anche illuminato. Il semaforo garantirà l’arresto delle auto durante il passaggio dei pedoni. I lavori erano partiti a gennaio 2023, dopo un lungo confronto tra il Comune di Falconara e i dirigenti di Anas sul progetto da realizzare. Durante la realizzazione erano però emerse alcune complicazioni, legate in particolare alla presenza di infrastrutture sotterranee per l’energia elettrica e per le telecomunicazioni. A rallentare l’iter, anche la necessità di attendere le autorizzazioni del Ministero dell’Ambiente, dato che l’area in cui ricade l’attraversamento rientra nel Sin, il sito inquinato di interesse nazionale di Falconara.

Il percorso pedonale, che come già visto, sarà regolato da un semaforo a chiamata e sarà evidenziato da segnali luminosi. Il progetto ha comportato un investimento a carico del Comune di 42mila euro, in cui rientrano i 6.415 necessari per acquisire un’area privata in corrispondenza dell’ex hotel Internazionale e i costi di registrazione. Per realizzare la nuova fermata dell’autobus e installare la pensilina sono stati utilizzati anche i finanziamenti regionali per il miglioramento del trasporto pubblico locale. Oltre alle aree per realizzare la nuova fermata e l’approdo dell’attraversamento, è stata ottenuta la disponibilità all’acquisizione da parte del Comune di un frustolo di terreno per creare un percorso pedonale che colleghi la fermata dell’autobus a via Fiumesino e all’abitato del quartiere.