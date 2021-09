Chiusa la SS76 tra Chiaravalle e Falconara: ecco come cambia la viabilità

Avanzano le attività preliminari di cantierizzazione nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica”, tra Falconara e Torrette di Ancona. Per consentire a Enel Distribuzione la realizzazione di un nuovo attraversamento aereo della linea elettrica attualmente interferente con il nuovo tracciato stradale, sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito in corrispondenza dell’innesto tra la SS16 “Adriatica” e la strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona).

Nel dettaglio, dalle 6:00 alle 12:00 di domenica prossima, 12 settembre, la SS76 “della Val d’Esino” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra lo svincolo Chiaravalle e l’innesto sulla SS16 “Adriatica” (dal km 71,430 al km 74,444) a Falconara Marittima. Saranno quindi contestualmente chiuse anche le rampe di uscita dalla SS16 per l’immissione sulla SS76 in direzione Perugia/Roma/A14/Aeroporto nonché la rampa di ingresso sulla SS76 allo svincolo di Chiaravalle/A14 in direzione Ancona/Pesaro.

In alternativa:

- il traffico della SS76 proveniente da Perugia/Roma e diretto ad Ancona/Pesaro sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Chiaravalle (km 71,430), prosecuzione lungo le strade provinciali 34 e 33, via del Consorzio, via Marconi e rientro sulla SS16 allo svincolo di Falconara/Castelferretti;

- il traffico in uscita dall’autostrada A14 e diretto ad Ancona/Pesaro sarà deviato lungo le strade provinciali 34 e 33, via del Consorzio, via Marconi con rientro sulla SS16 allo svincolo di Falconara/Castelferretti;

- Il traffico della SS16 “Adriatica” diretto sulla SS76 in direzione Roma/Perugia/A14 sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Falconara/Castelferretti, prosecuzione su via Marconi, via del Consorzio, strade provinciali 33 e 34 e rientro sulla SS76 allo svincolo di Chiaravalle/A14.



Le modalità e gli orari di chiusura sono stati pianificati di concerto con la Prefettura di Ancona, con l’obbiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.