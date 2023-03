Lavori sulla SS76, per 5 giorni scatta la chiusura di un tratto in direzione Ancona: le info per gli automobilisti

Per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato del corpo stradale, da lunedì 13 marzo la strada statale 76 “della Val d’Esino” sarà temporaneamente chiusa in direzione Ancona tra gli svincoli di Fabriano Est e Borgo Tufico. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Fabriano Est e rientro allo svincolo successivo. Il completamento è previsto entro venerdì 17 marzo.

