Scalinata del Passetto, restyling in tre tranches per 750 mila euro 

Riqualificazione in tre tranche per la scalinata del Passetto e la messa in sicurezza dell’area antistante. Il costo complessivo dei lavori, previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, è di 750mila euro per le annualità 2021-2022-2023. A fare il punto è stato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini, interrogato in consiglio comunale dalla consigliera Antonella Andreoli (Lega).

«L’intera scalinata necessita di lavori di risanamento conservativo, perché l’erosione dei lati esposti può compromettere la stabilità dei parapetti e delle sedute. La scalinata è sottoposta a tutela - prosegue Manarini- quindi servirà un accurato rilievo e una ricerca storica per scegliere le modalità di ripristino più idonee». Il primo lotto, previsto nel 2021, sarà finanziato grazie a un mutuo di 250mila euro. «Per le condizioni della spiaggia è stato previsto un intervento di manutenzione della messa in sicurezza delle piattaforme di bordo, oltre alla realizzazione di corrimano e altre opere anti caduta nella battigia».