Via Marconi, partono i lavori per realizzare il nuovo percorso pedonale: queste le limitazioni alla circolazione

FALCONARA - Partono lunedì, 27 febbraio, i lavori per la realizzazione del nuovo percorso pedonale che collegherà Castelferretti a Case Unrra. Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede largo un metro e mezzo per consentire a pedoni ed eventuali ciclisti di percorrere in sicurezza via Marconi. Il ‘collegamento pedonale tra Castelferretti e Case Unrra’, sarà realizzato sul lato monte della strada (sul lato destro per chi viaggia in direzione Castelferretti-Case Unrra), in un tratto in cui i marciapiedi sono prevalentemente assenti. I cittadini che, a piedi o in bicicletta, vorranno partire dalla frazione per raggiungere il quartiere in cui si concentrano supermercati e catene di negozi, potranno farlo in sicurezza.

Il percorso pedonale correrà infatti parallelo alla strada principale, protetto dal grande traffico di veicoli che ogni giorno utilizzano via Marconi che collega la Vallesina alla Costa. Il tragitto del nuovo percorso, lungo il quale saranno realizzate rampe per persone con difficoltà di deambulazione o in carrozzina, va dall’incrocio con via delle Saline, alle porte di Castelferretti, fino alla rotatoria davanti a Lidl e Mc Donald’s, per una lunghezza complessiva di 1,3 chilometri. Gli alberi lungo il nuovo camminamento saranno preservati, per diventare parte integrante del percorso. Lunedì i cantieri partiranno con sfalci e potature della banchina, per poi procedere alla realizzazione effettiva del percorso pavimentato. Per eseguire i lavori in sicurezza, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, sarà necessario restringere la carreggiata e questo, in alcuni casi, comporterà la circolazione a senso unico alternato. Sarà inoltre in vigore il limite dei 30 chilometri orari.