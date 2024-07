I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica... iniziano da piazza Kennedy

ANCONA – È proprio così. I lavori di piazza della Repubblica stanno avendo inizio da piazza Kennedy. Un preambolo a quanto pare indispensabile prima di poter iniziare la riqualificazione del sito che sorge a due passi dal porto e a pochi metri dal Teatro delle Muse.

Il motivo è presto detto. Nell’isola di sosta di piazza Kennedy, dove adesso c’è la fermata degli autobus per intenderci, sono infatti previsti dei lavori a una tubatura da parte di Viva Servizi. Terminati questi, in quel tratto di strada scomparirà la fermata dei bus, pur restando la corsia preferenziale per essi, per ricavare 7-8 posti auto. Solo allora inizieranno i lavori veri e propri di riqualificazione di piazza della Repubblica.

Così questa mattina, poco dopo le 10,45, sono state poste le delimitazioni alla zona.