Restyling Passetto, lavori a rilento per la nuova variante: i tempi aggiornati del cantiere

ANCONA - Scalinata del Passetto, riqualificazione a rilento. I lavori dovevano terminare a ferragosto scorso, la ditta aveva chiesto però una proroga per via delle alte temperature che rendevano impossibile il lavoro degli operai e l'uso di determinate attrezzature. Ritardi anche nella consegna delle pietre. La proroga di 60 giorni è scaduta lo scorso 14 ottobre. Cosa è successo da allora? Lo ha chiesto oggi Giacomo Petrelli (Pd), in consiglio comunale, all'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini.

"Il motivo del prolungamento sta nell'aprrovazione, tuttora in corso, di una perizia di variante per la modifica di alcuni impianti (integrazione del sistema di illuminazione, ndr)- ha risposto Tombolini- con quella arriveremo al completamento del primo stadio. Per il secondo stralcio dei lavori, del primo lotto, è previsto l'affidamento entro quest'anno per un importo di 250mila euro (lavori contrattualizzati pari a 148mila euro). Poi stiamo inserendo nel piano delle opere pubbliche anche il secondo lotto per 1 milione e 50mila euro, che interesserà la parte simmetrica a quella su cui si sta intervenendo ora. Per i tempi, abbiamo 45 giorni per la perizia di vriante. Una volta approvata dal Rup, l’impresa potrà procedre. Queste opere di illuminazione dovrebbero essere finiti a cavallotra il 2023 e 2024. Il secondo lotto lo affidiamo entro il 2023".