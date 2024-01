Il nuovo Mercato delle Erbe, 5,8 milioni di euro per creare spazi innovativi in un contenitore attivo tutto l'anno

ANCONA - Presentato questa mattina l'avvio del cantiere per il Mercato delle Erbe per l'intervento di riqualificazione della durata di due anni, finanziato con fondi PNRR per 5 milioni e 800mila euro.

Il mercato sarà fruibile e raggiungibile da parte della clientela per tutta la durata del cantiere, gli esercenti rimarranno al loro interno. Grazie ai marciapiedi che saranno utilizzabili sarà possibile continuare ad usufruire anche degli esercizi commerciali in sede fissa su corso Mazzini. Spostamento invece per i 25 ambulanti di corso Mazzini che troveranno posto in corso Garibaldi dall'8 gennaio. Alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina, svoltasi alla presenza del vicesindaco e assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni; degli assessori delle Attività economiche e mercati, Angelo Eliantonio e ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, erano presenti anche i tecnici dell'Amministrazione, la responsabile di progetto, architetto Viviana Caravaggi Vivian e il comandante della Polizia Locale, Marco Ivano Caglioti.

Le dichiarazioni

Nel suo intervento l'assessore Angelo Eliantonio ha precisato: “Abbiamo dovuto ricostruire un percorso di fiducia tra le istituzioni e gli operatori che operano all'interno del mercato. Abbiamo proposto due strade: quella di andare all'esterno durante i due anni di cantiere e quella di rimanere all'interno. Gli operatori hanno deciso di rimanere all'interno e noi questa scelta l'abbiamo rispettata e supportata. Ed è la ragione per la quale facciamo anche un appello affinché tutti coloro i quali usufruiscono quotidianamente del Mercato delle erbe continuino a farlo perché non cambia assolutamente nulla, a fronte di un cantiere importante e impattante. Si tratta di una opera pubblica fondamentale per il futuro di questa città ma che vedrà comunque gli operatori operare al suo interno così come continueranno ad operare, senza nessun tipo di problema, tutte le attività in sede fissa che insistono su corso Mazzini. Quello che cambia è l'ubicazione degli ambulanti di corso Mazzini che saranno trasferiti in via sperimentale, intanto per i primi 30 giorni, in Corso Garibaldi, quindi nel tratto compreso fra via Castelfidardo e via Marsala e nel tratto tra via Marsala e Piazza Roma. E' una sperimentazione per 30 giorni; abbiamo deciso di accogliere la loro richiesta a fronte di un disagio evidente; poi a febbraio ci vedremo con gli ambulanti per capire come muoverci e confermare questa disposizione o andare apportare delle modifiche“.

“Nel luogo più rappresentativo del nucleo storico della città, il Mercato delle Erbe vive una situazione di viabilità molto particolare – ha esordito l'assessore Stefano Tombolini -. Abbiamo cercato, coordinando tutti i vari servizi di rendereutilizzabilel'area, garantendo la fruibilità interna agli operatori e anche agli utenti. Nonostante il cantiere all'interno, ci saranno operative le attività mercatali; per cui coloro i quali sono abituati a fare spesa al mercato continuino a farla perché è importante garantire la sussistenza delle attività presenti. Per la struttura del mercato, di rilevante valore storico architettonico e monumento della nostra città, interverremo con una riqualificazione che mira al risanamento e alla manutenzione straordinaria, nel rispetto dei caratteri architettonici storico-edilizi che gli sono propri. Ritroveremo un immobile uguale a sè stesso ma sicuramente rinnovato nelle componenti edilizie, con la ridistribuzione degli ambienti interni e la realizzazione di alcuni spazi innovativi, concordati anche con i progettisti e con la Soprintendenza e che interesseranno l’attività di vendita delle pescherie. Due strutture interne dove sotto avremo le attività di pescheria e sommitalmente costituiranno un ampliamento del soppalco per garantire che il piano primo del Mercato delle Erbe possa diventare una piazza coperta dove verranno svolte attività enogastronomiche, creando un contenitore attivo per l'intera durata dell'anno”.

La nuova collocazione degli ambulanti

Con la consegna del cantiere per il Mercato delle Erbe parte il trasferimento degli ambulanti, che dall'8 gennaio troveranno posto in corso Garibaldi. Sarà un mese di sperimentazione, un test che mira a valutare la fattibilità di una soluzione provvisoria frutto della concertazione con le associazioni di categoria e con i rappresentanti del mercato ambulante.

Interessati allo spostamento di 25 banchi del mercato ambulante che attualmente stazionano su corso Mazzini. In questi giorni l'Amministrazione ha provveduto alla indicazione della collocazione dei nuovi stalli su Corso Garibaldi. Alla sistemazione provvisoria si è arrivati dopo una serie di incontri durante i quali sono state valutate tutte le possibilità percorribili, compresa quella del posizionamento su corso Garibaldi che è stata individuata dagli stessi ambulanti come ottimale. I banchi saranno posizionati nel tratto ricompreso tra piazza Roma e via Marsala nel rispetto del commercio in sede fissa. La sperimentazione richiede chiaramente l’osservanza del rispetto degli spazi ben specificata agli ambulanti di corso Mazzini, in caso contrario sarà pregiudicato il proseguo della sperimentazione. Nel mese di febbraio 2024 sarà dunque fatta una relazione delle eventuali criticità emerse e si aprirà una nuova fase di confronto, successivamente la giunta comunale si pronuncerà nuovamente sul proseguo della soluzione provvisoria. Se le condizioni dovessero venire a mancare, l’esecutivo valuterà una alternativa tra quelle già poste all’attenzione degli ambulanti di corso Mazzini.

‘Come detto – afferma l’assessore alle Attività Economiche e Mercati, Angelo Eliantonio – si tratta di una sperimentazione frutto della volontà di trovare un punto di incontro con gli ambulanti. Una soluzione di mediazione per evitare che in un difficile periodo economico, possano essere poste ulteriori difficoltà. E’ altrettanto evidente che proprio perché si tratta di una sperimentazione, qualora dovessero subentrare problematiche non considerate o addirittura di difficile gestione, la decisione sarà ripresa in considerazione’.