Lavori al mercato di Collemarino e ripresi gli sfalci a bordo strada

Sono iniziati lunedì mattina i lavori al mercato di Collemarino, lato sud per il rifacimento della pavimentazione esterna, intervento resosi necessario a causa di alcune infiltrazioni. La prima parte della struttura era stata manutentata anni fa. Adesso tocca all’area che dal pianerottolo lungo la scalinata, da piazza Galilei porta fino a piazza Torricelli. L’intervento, per un costo di circa 39mila euro, è realizzato dalla ditta Edile Struttura di Appignano. Nel frattempo sono ripresi gli sfalci a bordo strada. Si lavora nella zona ovest che, completata la zona di Montesicuro, interesserà ora Candia, Aspio, Baraccola via Appenini, Ghettarello e il percorso pedonale che da passo Varano arriva fino alla palazzina sede della Provincia. Sono intanto terminati i lavori della stessa natura per il lotto Nord che hanno avuto per oggetto Paterno, via Grotte via Saline, Gallignano, via del Carmine. Avviati anche al completamento, manca solo il 25% degli interventi, quelli per la zona Sud.

«Sono manutenzioni necessarie che garantiscono decoro e sicurezza alle nostre strade – spiega l’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi – e che vanno a completare quelle opere che stiamo già portando avanti da tempo sul verde cittadino. Per quanto riguarda il mercato di Collemarino si tratta di un intervento radicale per eliminare tutte le infiltrazioni, rifacimento della coltre di isolamento e ripristino dei luoghi. E’ una operazione che oltre al decoro del mercato serve soprattutto per assicurare maggiore sicurezza ai suoi frequentatori».