Continuano i lavori in città, rifatto il cortile della scuola Beltrami

FILOTTRANO - Il Covid non ha fermato il crono programma dei lavori pubblici che sono proseguiti nel rispetto di tutte le normative previste. Tra le ultime opere realizzate rappresenta un bel colpo d’occhio e un importante intervento di riqualificazione la realizzazione del cortile interno della scuola media Beltrami. I lavori, partiti l’ultima settimana di novembre, sono durati un mese. Con un importo di spesa di poco più di 99 mila euro sono stati rifatti i sottoservizi, le tubazioni e le fognature, la pavimentazione esterna e installata una nuova illuminazione. I lavori si sono resi necessari per garantire un’ulteriore uscita in sicurezza agli studenti dell’istituto, evitando così possibili assembramenti, sconsigliati in questo momento di pandemia.

Inoltre con un intervento di 40 mila euro è stato rifatto il tetto del vicino auditorium realizzato con il sistema ventilato che consente un migliore ricircolo d’aria, riduce l’umidità e garantisce un maggiore isolamento termico. Di ritorno dalle vacanze di Natale gli studenti filottranesi hanno così trovato tutta l’area esterna alla loro scuola completamente rinnovata: una bella cartolina come dimostrano le foto realizzate prima e dopo i lavori. “Mantenendo sempre un occhio di riguardo al bilancio ogni anno investiamo importanti risorse per mantenere in buone condizioni le scuole filottranesi – dichiara il sindaco Lauretta Giulioni - Questo intervento è soltanto uno dei tanti che si sta cercando di portare avanti nonostante tutte le difficoltà legate al Covid. Contiamo di restituire alla città un’altra opera molto attesa come la scuola di Montoro che sarà pronta a settembre, giusto in tempo per il ritorno in classe dei ragazzi della frazione”.