Interventi di manutenzione alla casa di riposo di Jesi

JESI - Presso la casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, grazie al lavoro degli uffici comunali, hanno preso il via alcuni lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento - con un impegno finanziario di 85 mila euro a carico del Comune di Jesi - prevede la sistemazione della copertura della centrale termica annessa e a servizio della casa di riposo, il risanamento di una porzione del tetto della struttura principale per la sostituzione di travi ammalorate con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana, la realizzazione di nuovi infissi nei locali adibiti a servizi per agevolare l’utilizzo da parte degli ospiti.

Il cantiere è stato organizzato in maniera tale da non creare il benché minimo disagio agli anziani ospiti né ostacolo alle attività del personale. Tali lavori sono da considerarsi propedeutici all’intervento complessivo di ristrutturazione dell’edificio, la cui gara, per il primo stralcio, prenderà il via entro l’anno, data la priorità dettata in merito dall’Amministrazione comunale.