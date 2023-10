Pulizia straordinaria dell'Asse, martedì la seconda tappa. La mappa dei lavori: come cambia la viablità

ANCONA - Si svolgerà domani, martedì 24 ottobre, il secondo dei nove interventi programmati per la pulizia straordinaria dell'Asse Nord-Sud. L'opera si svilupperà nell'arco di più mesi, interessando sempre e soltanto le giornate di martedì e giovedì. Durante questa particolare operazione di decoro l'Asse non verrà mai chiuso completamente.

I lavori

Con l'obiettivo di ragionare sugli esiti dell'intervento già eseguito giovedì scorso, si è riunito stamane un gruppo di lavoro cui ha partecipato lo stesso sindaco Silvetti che si è confrontato con gli assessori alle Manutenzioni Berardinelli, e ai Lavori Pubblici Tombolini, con i dirigenti ai LLP, Capannelli, e al Verde, Panariello, con il Comandante della polizia Locale, Caglioti e con il vice Martelli e con i tecnici che hanno programmato e che seguono il complesso intervento, che vede coinvolti 18 operai, dei quali 5 dipendenti comunali, tra asfaltisti e addetti alla segnaletica. L'intervento di domani prenderà avvio alle ore 9:30 per concludersi attorno alle ore 17:00. Interesserà lo svincolo in ingresso all'Asse Nord Sud da via Borsellino, la corsia destra fino allo svincolo di Brecce Bianche e lo svincolo in uscita alle Brecce Bianche.

Il cantiere e la cartellonistica con le indicazioni delle deviazioni verranno allestiti a partire dalle ore 7 circa, una tempistica verificata già giovedì scorso. Due i punti presidiati dalla Polizia Locale: all’altezza di King Sport e di fronte alla rotatoria Anas Obi-Oasi. In quello di domani e nei futuri interventi il cantiere, composto di diversi mezzi in movimento, con bracci meccanici e altri elementi atti ad eseguire interventi anche complessi, cui si aggiunge il lavoro eseguito a mano dagli operai per rimuovere strati di depositi solidificati in punti di difficile raggiungimento, si muoverà “a vista”, a seconda della pressione de traffico e degli orari di minore o maggiore congestione. Non si esclude che, nella parte che riguarda gallerie, si potrà impiegare personale in orario notturno: una scelta non proponibile per i tratti scoperti, molto lunghi, per i quali sarebbe necessario un allestimento illuminotecnico esteso e capillare, specie per rimuovere alberi e arbusti.

Gli assessori coinvolti hanno sottolineato tutto l'impegno per cercare di ridurre al minimo i disagi e, assieme al sindaco, la necessità di procedere sempre e comunque in condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della strada, sia per i lavoratori. L'intervento sull'Asse prevede precisamente la pulizia dei bordi stradali, la rimozione del materiale accumulatosi nel tempo che favorisce la crescita di erbe ed arbusti infestanti e l'otturazione delle caditoie stradali, la pulizia delle canalette laterali per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, la disostruzione delle caditoie ormai completamente intasate, la potatura delle essenze arboree presenti nello spartitraffico centrale e a bordo strada, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, la raccolta di copertoni, pezzi di lamiera, pezzi di carrozzeria, vetro e plastica.