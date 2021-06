Manutenzione delle vie del capoluogo, partono i nuovi cantieri: la mappa completa

Intanto procedono le bonifiche, a cui farà seguito l’intera asfaltatura della sede stradale in via Del Conero. I lavori proseguiranno per una decina di giorni e poi si passerà a via Vallemiano. La mappa completa

ANCONA - Dopo l’avvio del cantiere ieri in via Del Conero, dal 14 giugno e dal 16 giugno partono i lavori anche in altre zone della città per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Infatti dal 14 giugno partirà un nuovo cantiere con un appalto dei lavori pari a 272.053 euro.

L'intervento prevede lavori su via Caduti del Lavoro, via Cambi, via Fuà, via San Martino e Frazione Poggio. In queste sedi stradali, con il passare del tempo, anche a causa di condizioni meteorologiche avverse si sono evidenziati ammaloramenti del manto stradale. Essi avevano costretto il Magazzino Comunale a varie azioni di risanamento superficiale temporanee in attesa dell’appalto per la manutenzione straordinaria. Le lavorazioni avranno inizio in via Caduti del Lavoro il 14 giugno;il traffico veicolare verrà gestito con segnaletica mobile, movieri o semaforo di cantiere, al fine di non ostacolare le operazioni si chiede alla cittadinanza di scegliere percorsi alternativi. Dal 16 giugno, invece, si interverrà su via Gervasoni, via Montedago, via Santa Margherita e via Raffaello Sanzio.

L'appalto avrà inizio in via MonteDago il giorno 16 giugno; per consentire le lavorazioni in sicurezza, vista l'esigua larghezza della carreggiata, la sede stradale verrà parzialmente chiusa al traffico. Pertanto si consigliano percorsi alternativi. Intanto procedono le bonifiche, a cui farà seguito l’intera asfaltatura della sede stradale in via Del Conero. I lavori proseguiranno per una decina di giorni e poi si passerà a via Vallemiano.