Stadio del Conero, la giunta approva il progetto per le nuove manutenzioni

Manutenzioni in vista per lo Stadio del Conero. Il principale impianto cittadino, che è sede, oltre che delle partite del campionato di calcio anche di numerosi spettacoli a rilevanza nazionale, necessita di un intervento di manutenzione per il ripristino dell'impermeabilizzazione del settore distinti nord est, nonché di bonifica del calcestruzzo della pavimentazione che è in stato di degrado avanzato a causa dell'infiltrazione di acqua e dell'azione del gelo.

La giunta comunale nell'ultima seduta ha quindi approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio tecnico per un importo complessivo di 150mila euro. L'intervento, oltre a porre rimedio allo stato di degrado delle parti impiantistiche, ha anche lo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, dato che le parti di cemento distaccate nella pavimentazione costituiscono oggetto di lancio da parte delle tifoserie, con conseguente pericolo e potenziale causa di inagibilità di quel settore dello stadio. Una volta stipulato il mutuo, partirà la gara per l'affidamento dei lavori che si svolgeranno presumibilmente la prossima primavera.