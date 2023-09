Galleria Dorica: il Comune propone un intervento pubblico-privato

L'ennesimo incidente che ha riguardato la zona antistante la galleria Dorica ripropone il problema della manutenzione degli immobili privati che hanno però anche una valenza pubblica in virtù della loro posizione. L'Amministrazione comunale proporrà ai proprietari una collaborazione, anche economica, per cercare di risolvere una volta per tutte le situazioni di ammaloramento, dovute non solo all'età degli immobili, ma anche ad episodi di vandalismo.

“Siamo disponibili – afferma l'assessore al Decoro urbano Daniele Berardinelli – a studiare un intervento congiunto pubblico-privato per supportare i lavori da sostenere, in modo da recuperare uno dei luoghi simbolo della città dando sicurezza a chi vi abita, a chi vi lavora e ai cittadini che lo frequentano. Come avvenuto in passato nella zona degli Archi e come vorremmo proporre per i portici di Piazza Cavour, l'Amministrazione Silvetti è pronta a fare la propria parte sia per la messa in sicurezza, sia per la ripulitura delle pareti e degli spazi degradati. Per quanto riguarda la rimozione dei graffiti che deturpano gli immobili, incontreremo nei prossimi giorni i responsabili di un'azienda specializzata che effettuerà un test nel centro storico al fine di programmare un intervento, anche in questo caso in collaborazione tra il Comune e i proprietari”.