Rimbombo selvaggio e musica fino a notte fonda: i residenti di Pietralacroce sono esasperati dalle feste dei teenager

ANCONA - «Qui non si dorme più. Tutte le sere è una festa, i ragazzi bevono, si ubriacano e fanno confusione strombazzando con i motorini fino a notte fonda». La segnalazione arriva da alcuni residenti di Pietralacroce che si lamentano del rimbombo proveniente dal tennis club fino al palazzone.

Difatti, dove c'era il vecchio ristorante del circolo, viene affittata una sala inutilizzata. Qui i ragazzi possono fare feste e cantare in stile karaoke. Queste feste, stando a quanto riferisce l'uomo, avverrebbero sia nel weekend che durante la settimana. «È la stessa storia quasi ogni giorno - dice un residente che abita vicino al palazzone - finché era inverno e si tenevano le finestre chiuse si riusciva a dormire. Ora con l’estate è diventato un delirio per noi che viviamo qui. Non si dorme più tra feste di laurea, sedicesimi e diciottesimi. Il 2 giugno sono andati avanti fino alle quattro e mezzo del mattino». I residenti del palazzone e delle zone intorno stanno ora valutando di fare un esposto. «Abbiamo contattato il 112 più volte - prosegue il portavoce -. I carabinieri sono anche venuti ma questi ragazzi, per tutta risposta, prima hanno abbassato la musica e poi appena le pattuglie se ne sono andate hanno riacceso l’impianto».

Il presidente e gestore del circolo Paolo Mazzarini si scusa per i disagi e precisa: «Ci sono bravi ragazzi, figli di soci che vengono. Il circolo è chiuso e io, in cambio di un piccolo rimborso spese per le pulizie, concedo la sala per le feste. Questi ragazzi pagano regolarmente la Siae. Purtroppo è vero, mi scuso, ci sono stati dei casi in cui hanno fatto confusione oltre l’orario che avevo detto loro di rispettare, cioè mezzanotte. Proprio per questo non concedo più la sala a chi non rispetta le regole». Il gestore, però, fa anche notare come «questo sia un ambiente sicuro» e «molti genitori sono contenti che i ragazzi vengano qui a festeggiare con gli amici piuttosto che andare in giro chissà dove».