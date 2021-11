Laser sul conducente del bus, mano pesante del questore: niente locali per un anno

Il laser finisce sugli occhi del conducente del bus, problemi per il giovane passeggero responsabile della "bravata". La Questura gli ha notificato Il divieto di accesso alle aree urbane: non potrà, per un anno, entrare tutti gli esercizi pubblici “o locali di pubblico intrattenimento ubicati ad Ancona, in Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Stamira, Piazza Cavour, Piazza Roma, Piazza Kennedy- si legge nel documento- né stazionare all’esterno di essi”.

Il conducente di Conerobus aveva segnalato l’uso del puntatore laser sugli specchietti retrovisori, con il relativo pericolo per la guida del mezzo pesante.