Si chiude in bagno a casa dell'ex e minaccia il suicidio: scatta l'allarme per una giovane

ANCONA - Barricata in bagno dopo essere stata lasciata dall'ex, minaccia il suicidio. E' successo ieri in casa di lui, ad Ancona. Paura per una ragazza di 20 anni, soccorsa dalla polizia. A chiedere aiuto è stato proprio l'ex fidanzato, con il quale la giovane aveva chiesto un confronto. Sul posto anche il 118, che ha portato la 20enne a Torrette per gli accertamenti del caso.