Strage di Corinaldo, fissata una terza udienza per le conclusioni dei pm

ANCONA - Slittano all’udienza del 21 dicembre le conclusioni della requisitoria dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, per il processo bis di Corinaldo, quello sulla sicurezza e i permessi rilasciati per autorizzare la discoteca Lanterna Azzurra. Nel locale, la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, morirono cinque adolescenti e una mamma. L’udienza di oggi, durante la quale la pubblica accusa ha ricostruito tutte le irregolarità della discoteca, rammentando anche un esposto anonimo arrivato - prima della strage - alle forze dell’ordine sulla mancanza di sicurezza del locale caduto nel vuoto, non è stata sufficiente per far formulare le eventuali richieste di condanna o di assoluzione per i 9 imputati, accusati a vario titolo di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Il processo è in corso davanti alla giudice Francesca Pizii.