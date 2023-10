Strage di Corinaldo, i periti delle difese ribaltano lo scenario: «La commissione non poteva prevenire i morti»

ANCONA - «Tutte le persone che sono uscite per prime dalla sala attraverso la porta di sicurezza S3, la rampa e la scala, hanno riferito di un deflusso che si è svolto regolarmente, nonostante la situazione di panico, senza difficoltà a raggiungere il cortile. Il problema per l'esodo si è rapidamente manifestato quando il flusso delle persone in uscita viene inizialmente rallentato dagli addetti della sicurezza della discoteca che urlavano ai ragazzi presenti nel cortile di rientrare in sala perché era stato annunciato l'arrivo dell'ospite, e posizionavano una transenna alla fine della scala proprio per impedire l'uscita dei ragazzi». E' uno dei passaggi della relazione dei consulenti tecnici delle difese della commissione di pubblico spettacolo imputata nel processo bis di Corinaldo, quello relativo alla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono 5 minorenni e una mamma, schiacciati da una folla in fuga. La relazione degli ingegneri Roberta Riggio e Roberto Romagnoli, esperti di sicurezza sui locali, dove si sono toccati gli aspetti normative e quelli dell'esodo dal locale, è stata presentata nell'udienza di ieri, in tribunale, ad Ancona, in un'aula in cui erano presenti anche diversi parenti delle vittime. Nelle 140 pagine si ribalta lo scenario sostenuto dalla pubblica accusa.

Per i consulenti di parte le responsabilità furono della parte gestionale del locale non di quella amministrativa. La commissione non poteva prevenire i morti. Sotto accusa c'è sempre stata l'autorizzazione rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo, imputata nel processo, nonostante le gravi carenze sul piano della sicurezza. Ma sempre stando ai consulenti delle difese la commissione non poteva che basarsi su un esame visivo e documentale fornito dai professionisti incaricati dai gestori del locale. Le irregolarità sulla discoteca, quelle evidenziate dal consulente della procura, relative alle vie di fuga, al sistema anticendio, all'altezza della porta uscita S3, la pendenza della rampa, i cartelli mancanti che per l'accusa avrebbero contribuito all'esito della strage poco avrebbero invece inciso sui morti e sui feriti perché il problema per le difese è stato il sovraffollamento (c'era il triplo delle persone su una capienza massima consentita di 459 persone nella sala 1 dove era atteso il dj set di Sfera Ebbasta) e aver dirottato i presenti su un'unica via di uscita perché le altre erano chiuse, alcune anche con le catene.