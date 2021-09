Addio a Lanfranco Toccacieli, riferimento dello sport cittadino

L’ex dirigente della Falconarese si è spento all’età di 82 anni per patologie cardiache. Il cordoglio di società sportive e autorità cittadine

Punto di riferimento dello sport di Falconara, addio a Lanfranco Toccacieli. L’ex dirigente della Falconarese si è spento all’età di 82 anni per patologie cardiache. «Lanfranco Toccacieli è stato uno storico dirigente della società calcistica As Falconarese- scrive la stessa società sulla propria pagina Facebook- dai gloriosi anni settanta fino agli anni duemila, sotto le presidenze Bedetti, Fagnani, Leonardi. Distintosi sempre x la passione e attaccamento ai colori biancoverdi. Tutti i giocatori e collaboratori che lo hanno conosciuto porteranno sempre un affettuoso ricordo del loro Lanfranco». Cordoglio anche della Volley Game: «Ci lascia una persona che si è prodigata generosamente per sostenere la nostra società nella sua crescita, un uomo di forti valori, un uomo di sport! "Quando perdi qualcuno che ami, ottieni un angelo che già conosci».

«Falconara perde uno dei suoi cittadini più attivi- scrive l’assessore Clemente Rossi- Avevo conosciuto Lanfranco Toccacieli nel 1974. Ci univa la passione politica, il mettersi al servizio della comunità. Ex aviere scelto dell’Aeronautica Militare, aveva un’umanità che lo portava a impegnarsi per la gente dedicandosi all’associazionismo (con l’Associazione Arma Aeronautica e con la Pro Loco) e nello sport (con la Falconarese). Ci mancherai, Lanfranco».