Tiro al bersaglio notturno con la frutta, la segnalazione di un cittadino

MONTEMARCIANO – Una decina, tutti incappucciati, con nient’altro di meglio da fare che usare il malcapitato di turno come bersaglio per il lancio di frutta. E’ la segnalazione di un abitante in Via Fornaci, a Marina di Montemarciano, che ha utilizzato i social per raccontare quanto accaduto nella tarda serata di venerdì. «Alle ore 23, mentre tornavo a casa a piedi dopo il lavoro – spiega nel post – appena fatto il ponte delle Fornaci all’altezza dell’officina, o poco prima, dei ragazzini hanno deciso di divertirsi, dalla parte opposta del Rubiano, tirandomi dei mandarini abbastanza grossi. Al mio primo urlo sono tutti scappati, ed ovviamente non sono stato ad inseguirli. Saranno stati una decina e tutti incappucciati».

Un episodio non isolato, visto che sul marciapiede in più di una circostanza sono stati trovati mandarini rovinati. Un divertimento stupido, portato avanti col favore dell’oscurità e che potrebbe anche avere conseguenze ferendo chi si trova di passaggio ad essere colpito.