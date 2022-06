Rubano al supermercato, nella fuga aggrediscono un mendicante e lanciano pietre

ANCONA - Rubano il cibo dal supermercato e poi, nel tentavo di svignarsela, prima aggrediscono il mendicante fuori dall’ingresso e poi lanciano delle pietre trovate per strada verso la vigilanza. E' quanto accaduto al Piano. Due trentenni sono stati denunciati dalla polizia per furto aggravato mentre uno dei due, italiano residente in Lombardia, visti i comportamenti giudicati pericolosi, è stato colpito da foglio di via obbligatorio del questore di Ancona. Ha l’obbligo di lasciare la città e di non rientrarci per almeno due anni. Gli uomini delle Volanti sono intervenuti su segnalazione del personale del supermercato che li aveva visti aggirarsi tra gli scaffali arraffando cibo per pochi euro.

Salgono così a 38 i fogli di via obbligatori disposti dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, nell’operazione “Sicurezza al Piano” e ben 107 nell’operazione “ Alto Impatto” dell’intero capoluogo. Il questore Cesare Capocasa ha aggiunto: «Stiamo lavorando nella massima sinergia operativa tra tutti gli Uffici della Polizia di Stato presenti sul territorio per restituire agli anconetani il piacere di vivere la città e la provincia, in sicurezza e tranquillità».