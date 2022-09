Il ministro dell'Interno Lamorgese nei luoghi dell'alluvione: «Vicina a voi»

SENIGALLIA - Il ministro Lamorgese ha effettuato in mattinata un sopralluogo nelle zone dell'alluvione insieme al capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Laura Lega, al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, e al direttore centrale per l'Emergenza, il Soccorso tecnico e l'Antincendio boschivo, Marco Ghimenti. «Una visita per essere vicini a coloro che hanno perso famigliari e anche ai feriti- ha dichiarato il ministro - sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l'esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all'importanza della prevenzione nella cura del territorio».

In particolare, la titolare del Viminale visiterà i comuni di Barbara, Ostra e Senigallia anche per un sopralluogo al ponte distrutto dall'alluvione, insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, ai sindaci e al prefetto di Ancona.