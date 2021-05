Addio a Lamberto Agostinelli, l'anima del volley cittadino non c'è più

All'età di 79 anni si è spento ad Ostia Lamberto Agostinelli, uno dei pionieri della pallavolo falconarese. Viveva nella città a pochi chilometri dalla Capitale ma verrà sepolto nel cimitero di Falconara. Queste le sue volontà.

In città tutti lo ricordano con affetto: negli anni '60 mosse i primi passi come giocatore, allenatore e dirigente di volley poi contribuì a creare il gruppo di sportivi che formarono prima la Virtus, poi la Baby Brummel e la Kutiba Isea, team che giunse a giocare le semifinali playoff per lo scudetto e a vincere la Coppa Europa nel 1986. L'amico Tarcisio Pacetti lo ricorda con commozione con una carrelata di foto su Facebook. Anche Gastone Renzi commenta la perdita del "collega" sportivo: «Gran bei ricordi di una lontana gioventù - scrive - ciao Lamberto, ammirevole per generosità ed umiltaà allo sviluppo della prima pallavolo falconarese».