Ruba a casa degli studenti la sera di Natale ma una telecamera lo incastra: 4 anni di condanna

ANCONA - Era la sera di Natale quando a casa di quattro studenti, tornati dalle famiglie per le festività, si era consumato un furto. Ricco il bottino: due pc portatili, gioielli, un cellulare e anche un portafoglio con i soldi dentro. In azione un ladro elegante che con tanto di giacca e foulard al collo aveva forzato la porta d’ingresso dell’appartamento, in corso Amendola. L’Arsenio Lupin, con una sfilza di furti alle spalle, non aveva fatto i conti con una telecamera che uno studente aveva installato in camera sua. È stata quella a tradirlo. Entrando per frugare anche in quella camera aveva commesso l’errore di accendere la luce così le immagini erano belle nitide.

I carabinieri, chiamati il 27 dicembre del 2021, al rientro di uno dei quattro studenti che avevano in affitto l’appartamento (aveva trovato la porta d’ingresso forzata probabilmente con un piede di porco), avevano riconosciuto il ladro: un 74enne anconetano noto alle forze dell’ordine proprio per i suoi numerosi precedenti. Andati a casa sua per una perquisizione l’anziano aveva restituito i due pc portatili rubati. Una ammissione di colpa che lo ha portato a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli che ieri lo ha condannato per furto aggravato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. In aula è stato visionato anche il video della telecamera dello studente.