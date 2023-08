Entra a scuola e ruba 12 pc, arrestato dai carabinieri mentre tenta la fuga

SENIGALLIA - A scuola scatta l'allarme in piena notte, furto in corso al Corindaldesi Padovano. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno colto in flagranza un uomo che stava cercando di scappare. E' successo tra venerdì e sabato. Si tratta di un 37enne abruzzese che, secondo quanto ricostruito, aveva abbandonato poco più in là un sacco con una dozzina di pc portatili oltre ai soldi prelevati da un distributore di bevande. E' stato arrestato.